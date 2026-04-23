Le pagelle della settima tappa di ‘Pechino Express 2026’ mostrano come siano cambiate le dinamiche tra le coppie di concorrenti. Tra le valutazioni di questa settimana spiccano alcune sorprese, con alcuni partecipanti che si distinguono per atteggiamenti e prestazioni, mentre altri faticano a mantenere il passo. La gara prosegue con variazioni nelle posizioni e nelle valutazioni, evidenziando i diversi approcci adottati dai concorrenti lungo il percorso.

Milano, 23 aprile 2026 - Le pagelle della settima tappa di ‘Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente’ raccontano della differenza ormai evidente fra le coppie di concorrenti in gara. Coppie alle quali si è aggiunta per un tratto del percorso quella delle Zanzare, composta dal conduttore Costantino della Gherardesca e dall’inviata Giulia Salemi. Quella di giovedì 23 aprile è stata la penultima tappa in Cina, poi le coppie saranno protagoniste del rush finale in Giappone. I Raccomandati - Filippo Laurino e Chanel Totti: voto “Almeno c’è un bello skyline”, “Ma vaff.”. Li amo dalla prima puntata. Sono ironici e divertenti, ma non delle macchiette.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Pechino Express 23 aprile: Jo Squillo nuova Dalai Lama, Albiceleste e Rapper trasparenti

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