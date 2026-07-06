Il presidente in carica ha celebrato il compleanno degli Stati Uniti, mentre si sono svolti anche i funerali di Khamenei, leader politico-religioso di una teocrazia mediorientale. Le cronache dei due eventi mostrano una differenza netta: da un lato, una festa nazionale, dall’altro, un funerale di un capo di stato religioso. È difficile stabilire quale dei due sia stato più significativo, data la loro diversa natura e portata.

A giudicare dalle cronache dei due eventi, non è facile dire quale fosse la festa di compleanno della più antica democrazia del mondo, officiata dal presidente in carica, e quale il funerale del defunto capo politico-religioso della più retriva teocrazia mediorientale. Obiettivamente, dinanzi al delirio autocelebrativo di Donald Trump, sempre in bilico tra incipiente demenza senile e infinita crisi adolescenziale, le giornate di lutto decretate dal regime iraniano spiccavano per la loro sobrietà. In entrambe le cerimonie, in ogni caso, i celebranti hanno promesso vendetta e distruzione ai loro nemici, che per l’Iran sono gli Stati Uniti e Israele, per Trump migranti e comunisti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il compleanno degli Stati Uniti e i funerali di Khamenei

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Does America still have the appetite to be a superpower

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