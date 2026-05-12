La crisi degli Stati Uniti è colpa degli anziani?

Negli Stati Uniti, una parte sempre più ampia del potere economico e politico è detenuta dalle generazioni più anziane. Questa tendenza si evidenzia attraverso la distribuzione delle risorse e delle posizioni di rilievo in vari settori. Di conseguenza, le politiche pubbliche e le decisioni strategiche risultano spesso influenzate da interessi legati a queste fasce di età. La questione solleva interrogativi sulla distribuzione delle risorse e sull’equilibrio di potere tra le diverse generazioni.

La settimana scorsa il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo con questo titolo: “Il grande trasferimento di 110mila miliardi di dollari di ricchezza non avverrà nell’immediato futuro”. Il “grande trasferimento” si riferisce al momento in cui le persone più anziane passeranno i loro patrimoni alle generazioni successive. È un tema in cui s’intrecciano aspetti demografici, economici e politici, e che ha conseguenze profonde sul futuro degli Stati Uniti, anche sulla loro proiezione all’estero in un periodo di grandi stravolgimenti. Secondo economisti e società finanziarie, il trasferimento sarà molto più lento e complesso del previsto. Le due generazioni che detengono la maggior parte della ricchezza statunitense sono i baby boomer, che hanno tra i 61 e gli 80 anni, e le persone della generazione X, tra i 45 e i 61 anni.🔗 Leggi su Internazionale.it

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The Brutal Reality About Caring for Elderly Parents and No One Is Talking About It!

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