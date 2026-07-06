Nel cuore dell’Agro Romano, vicino al santuario del Divino Amore, si trova la tenuta agricola Capizucchi, gestita da Renato Brunetta, noto anche come produttore di vini. La proprietà si estende a sud di Roma e ospita le vigne dove vengono coltivate le uve destinate alla produzione vinicola. Questa domenica, il Cnel ha ospitato incontri con produttori di vino e altre attività legate al settore.

Renato Brunetta, si sa, produce vini nella periferia della Capitale, nella sua tenuta agricola Capizucchi, situata a sud di Roma nell’Agro Romano, vicino al santuario del Divino Amore. E le sue bottiglie godono anche di buona reputazione. Fatto sta che mercoledì 8 luglio, l’assemblea generale dell’ Unione Italiana Vini si svolgerà nella sede del Cnel, presieduto proprio da Brunetta. Sarà lui ad aprire i lavori della sessione pubblica “Oltre l’Atlantico: l’Europa ridisegna i propri confini. Sfide e opportunità per il vino italiano”. Immancabili poi i saluti istituzionali del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del collega al Made in Italy Adolfo Urso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il Cnel di Brunetta ospita i produttori di vini e le altre pillole del giorno

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