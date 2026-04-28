Il governo si trova al centro di diverse questioni che attirano l’attenzione pubblica. A Venezia, la situazione legata al caso Venezi continua a essere dibattuta, mentre la Biennale è coinvolta in una polemica che si protrae. Inoltre, si parla di presunti legami tra un esponente del governo e una famiglia veneziana, con rivelazioni che coinvolgono anche figure note nel mondo dello spettacolo e della politica.

Dopo il caso Fenice e la bufera alla Biennale, mancavano solo i presunti rapporti di amicizia tra Nordio e i Cipriani a complicare l’affaire Minetti. A Meloni la Laguna non porta granché bene. Gli spifferi di Lettera43. Venezia non dà pace alla destra. Tra il caso Venezi, che pare tutt’altro che chiuso, la bufera alla Biennale e i presunti rapporti di amicizia tra Carlo Nordio e la famiglia Cipriani, il cui erede Giuseppe è il compagno di Nicole Minetti, l’epiteto Serenissima fa quasi sorridere. Partiamo dalla Fenice. Dopo l’annullamento da parte del sovrintendente Nicola Colabianchi di tutte le collaborazioni future con la cosiddetta “Bacchetta nera”, la direttrice – pardon, direttore – d’orchestra 34enne si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il governo e la maledizione di Venezia e le altre pillole del giorno

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