Il Chelsea discute del trasferimento dello scambio di Crysencio Summerville

Il Chelsea sta valutando un possibile trasferimento di Crysencio Summerville, attualmente al West Ham United. La trattativa coinvolge anche altri club come Manchester United e Fulham. La notizia arriva da fonti vicine al mercato e indica un interesse concreto per l’ala olandese. Non sono stati ancora definiti dettagli o offerte ufficiali. Summerville è al centro di discussioni tra le società per un possibile trasferimento nel prossimo mercato.

Notizia fresca giunta in redazione: Crysencio Summerville e Xabi Alonso (foto di Dan Istitene, Juan Manuel Serrano ArceGetty Images) Secondo quanto riferito, il Chelsea sarebbe interessato all’ala del West Ham United Crysencio Summerville, insieme a club come Manchester United e Fulham. Sembra che i Blues abbiano già avuto contatti con il West Ham per questo potenziale accordo, il che ha portato a menzionare giocatori che potrebbero muoversi nella direzione opposta come parte di qualsiasi trattativa. Questo secondo Simon Phillips, che ha anche aggiunto che Summerville è nel mirino del Chelsea tra alcuni dubbi sul futuro di Alejandro Garnacho allo Stamford Bridge. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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