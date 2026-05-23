L’addio Angella ai saluti dopo 7 anni Il club | Grazie capitano

Da lanazione.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo sette anni, Gabriele Angella ha lasciato il Perugia calcio. La società ha ringraziato il capitano per il suo impegno, definendolo un simbolo di sacrifici, appartenenza e amore per i colori. Angella ha deciso di concludere la sua avventura con la maglia biancorossa, segnando un addio che chiude un lungo periodo di militanza nel club.

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Sette anni con la maglia biancorossa. "Di sacrifici, appartenenza e amore per questi colori", scrive il Perugia calcio di Gabriele Angella che ha chiuso la sua storia con il Grifo. "Oggi le nostre strade si dividono, ma resterai sempre parte della storia del Perugia e questa città ti porterà sempre nel cuore. Grazie per aver difeso il Grifo come uno di noi. Grazie capitano". Il club di Pian di Massiano ha trovato l’intesa per chiudere in anticipo il contratto. "Il Perugia Calcio comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo con il calciatore Gabriele Angella per la risoluzione consensuale anticipata del contratto che lo legava ai colori biancorossi fino al termine della stagione 202627. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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