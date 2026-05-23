L’addio Angella ai saluti dopo 7 anni Il club | Grazie capitano

Notizia in breve

Dopo sette anni, Gabriele Angella ha lasciato il Perugia calcio. La società ha ringraziato il capitano per il suo impegno, definendolo un simbolo di sacrifici, appartenenza e amore per i colori. Angella ha deciso di concludere la sua avventura con la maglia biancorossa, segnando un addio che chiude un lungo periodo di militanza nel club.