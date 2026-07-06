La federazione calcistica belga ha scritto una lettera alla FIFA per protestare contro la sospensione del cartellino rosso a Folarin Balogun, attaccante statunitense. La decisione della FIFA, considerata una 'grazia', ha sollevato polemiche. Nel frattempo, il New York Times ha riferito di una telefonata tra un ex presidente degli Stati Uniti e il presidente della FIFA, riguardante questa vicenda.

AGI - La Federazione calcistica belga (URBSFA) ha inviato una lettera alla FIFA in merito alla decisione di sospendere il cartellino rosso mostrato a Folarin Balogun, 'graziando' di fatto l' attaccante statunitense. che potrà regolarmente scendere in campo stanotte negli ottavi Usa-Belgio. È quanto scrive il quotidiano belga ‘Le Soir’. La FIFA ha interpretato la lettera come una richiesta di ricorso e ha incaricato un membro della sua commissione d'appello di prendere una nuova decisione con urgenza. La federazione belga deve ora preparare le proprie argomentazioni per contestare la decisione, poiché non l'ha ancora ricevuta ufficialmente. È una corsa contro il tempo, dato che l' organismo internazionale ha tempo fino alle 14:00 per pronunciarsi. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Bufera sulla Fifa dopo 'grazia' a Balogun. NYT: "Telefonata di Trump a Infantino"

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