La FA sta considerando un ricorso per l’espulsione di un giocatore coinvolto in un match dei Mondiali tra Inghilterra e Messico. La decisione riguarda un episodio che ha portato all'espulsione del calciatore, mentre la federazione britannica si concentra su una questione amministrativa legata alla partita. La vicenda apre un precedente, in attesa di una risposta ufficiale sulla richiesta di sanzione. La nazionale ha già ottenuto il passaggio del turno nel torneo.

La FA sta valutando il ricorso per l’espulsione di Quansah avvenuta nel match tra Inghilterra e Messico. La situazione. L’ Inghilterra festeggia il passaggio del turno ai Mondiali 2026, ma la federazione d’oltremanica è già interamente proiettata su una complessa e delicata questione burocratica. La FA sta infatti esaminando con estrema attenzione tutte le strategie possibili in merito al controverso cartellino rosso sventolato in faccia a Jarrel Quansah. Il promettente difensore inglese, classe 2003, è stato costretto ad abbandonare prematuramente il rettangolo verde durante l’infuocato scontro valevole per gli ottavi di finale contro il Messico, lasciando i propri compagni a lottare in inferiorità numerica per un’ampia porzione della sfida. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il caso Balogun apre un precedente: la FA valuta il ricorso per l’espulsione di Quansah. Cosa sta succedendo

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