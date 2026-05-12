Serie A è caos dopo la decisione della Prefettura di spostare il derby di Roma! La Lega fa ricorso al TAR cosa sta succedendo

Dopo la decisione della Prefettura di spostare il derby di Roma a lunedì sera, la situazione nel calcio italiano si è fatta incandescente. La Lega ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, portando il caso davanti ai giudici. La partita, che avrebbe dovuto disputarsi nel fine settimana, è ora oggetto di controversie legali che coinvolgono le autorità e le parti interessate. La disputa ha trasformato l’ultimo scorcio di campionato in una battaglia tra istituzioni e organizzatori.

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