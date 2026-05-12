Serie A è caos dopo la decisione della Prefettura di spostare il derby di Roma! La Lega fa ricorso al TAR cosa sta succedendo
Dopo la decisione della Prefettura di spostare il derby di Roma a lunedì sera, la situazione nel calcio italiano si è fatta incandescente. La Lega ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, portando il caso davanti ai giudici. La partita, che avrebbe dovuto disputarsi nel fine settimana, è ora oggetto di controversie legali che coinvolgono le autorità e le parti interessate. La disputa ha trasformato l’ultimo scorcio di campionato in una battaglia tra istituzioni e organizzatori.
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? Derby, caos infinito: oggi vertice in prefettura. Si va verso lo spostamento a lunedì 18, forse anche in serata, nonostante le parole dei vertici della Serie A di ieri. La Lega Serie A però sarebbe contrario al rinvio e sarebbe pronta a fare ricorso. ? @Gazzett x.com
Natale in Giappone - non nei principali centri turistici. reddit
Roma-Lazio lunedì alle 20:45, nuovo ribaltone nel calendario: è caos in Serie AUn cambio di programmazione che farà scoppiare di nuovo il caos in Serie A considerato il fatto che le partite delle rivali per un posto in Champions League sono in programma domenica 17 alle ore ... calciomercato.it