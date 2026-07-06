Una donna ha denunciato di aver subito stalking e di non aver ricevuto gli assegni di mantenimento per le sue figlie. Nel corso delle indagini, è stato disposto il posizionamento di un braccialetto elettronico all’ex compagno, in seguito a un controllo giudiziario. La vicenda riguarda il monitoraggio di comportamenti persecutori e la tutela della donna e delle minori coinvolte.

Bologna, 6 luglio 2026 — Un controllo giudiziario che diventa un segnale forte sul fronte delle violenze domestiche e delle condotte persecutorie. I carabinieri della Compagnia di Bologna-Borgo Panigale hanno dato esecuzione a una misura cautelare disposta dal giudice nei confronti di un uomo di circa 40 anni, accusato di atti persecutori e di mancato rispetto degli obblighi di assistenza familiare. Il provvedimento prevede il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il caso nasce dalla denuncia presentata da una donna che si è rivolta ai militari raccontando una relazione durata anni, dalla quale sono nate due figlie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il calvario di una donna tra stalking e mancati assegni di mantenimento delle figlie, braccialetto elettronico all’ex compagno

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