Donna trovata con il volto tumefatto malmenata dal compagno | allontanamento e braccialetto elettronico per l’abusante

Una donna è stata trovata con il volto tumefatto dopo essere stata malmenata dal compagno. L’uomo, un 60enne, è stato arrestato dai carabinieri di Copparo e della stazione locale. Sono stati disposti l’allontanamento dalla casa e il braccialetto elettronico a carico dell’indagato. L’intervento è avvenuto nelle prime ore di giovedì 28 a Tresignana.

Nelle prime ore della giornata di giovedì 28, a Tresignana, i carabinieri di Copparo, congiuntamente ai militari della locale Stazione, hanno arrestato un 60enne del posto, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayTutto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Donna trovata morta decapitata a Scandicci diverse piste battute

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