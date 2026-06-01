A Frosinone, un uomo è stato colpito da un divieto di dimora e da un braccialetto elettronico per aver perseguitato l’ex fidanzata. La misura cautelare è stata adottata a seguito di atti persecutori nei confronti della donna.

Un provvedimento cautelare è stato eseguito nei giorni scorsi a Frosinone nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori ai danni dell’ex fidanzata. La misura, disposta dalla Sezione GIP del Tribunale locale, è stata adottata a seguito dell’aggravarsi delle condotte violente, che hanno reso necessario intervenire per tutelare la vittima. All’uomo è stato imposto il divieto di dimora nella città, il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati, oltre all’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo a distanza. Le informazioni fornite dalla Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile – Seconda Sezione, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frosinone, incubo stalking per una donna: scatta il divieto di dimora e il braccialetto elettronico per l'ex

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