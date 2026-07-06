Poco prima dell’inizio di uno show serale, due manager televisivi hanno avuto una discussione animata. L’episodio è stato riportato da Dagospia, che ha commentato l’accaduto in relazione alla presentazione dei palinsesti Rai tenutasi ad Ancona il 3 luglio. L’articolo sottolinea come il caldo possa aver influito sull’umore dei protagonisti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro né su eventuali conseguenze.

“Il caldo può dare alla testa. Poco prima dell’inizio dello show serale due manager hanno discusso animatamente “, ha raccontato Dagospia in un articolo dedicato alla presentazione dei palinsesti Rai che si è tenuta ad Ancona lo scorso 3 luglio. Un fuori programma avvenuto in serata, intorno alle 21, quando lo show serale prevedeva un concerto-spettacolo di Gianna Nannini riservato ai volti dell’azienda pubblica, agli investitori pubblicitari e agli addetti ai lavori presenti nella città marchigiana. Proprio in quel momento sarebbe scoppiata una lita tra due manager tv, scontro approdato il giorno dopo anche sui giornali locali: “Sul fuori programma più imprevedibile nessun piano poteva nulla: due spettatrici ( in realtà due manager, come spiegato da Dagospia, ndr ) che se le danno di santa ragione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il caldo può dare alla testa. Poco prima dell’inizio dello show due manager tv hanno discusso animatamente…”: cos’è accaduto ai palinsesti Rai secondo Dagospia

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