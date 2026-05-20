Docente colpito alla testa con spranga | Non sporgerò denuncia ma preoccupato perché gli studenti non hanno capito la gravità dell’accaduto
Un docente è stato colpito alla testa con una spranga durante una discussione in un istituto scolastico di Legnano. La lite sarebbe iniziata nei corridoi per motivi considerati superficiali e sarebbe rapidamente degenerata, richiedendo l’intervento di alcuni insegnanti. Il docente ha dichiarato di non voler presentare denuncia, ma si è detto preoccupato perché gli studenti coinvolti non sembrano aver compreso la gravità dell’accaduto. La situazione è stata segnalata alle autorità scolastiche.
La lite sarebbe iniziata nei corridoi di un istituto di Legnano per motivi definiti “futili” e sarebbe rapidamente degenerata fino all’intervento di alcuni insegnanti. Durante il tentativo di separare tre studenti sedicenni, uno dei ragazzi avrebbe colpito accidentalmente alla testa un docente con un’asta di metallo, provocandogli una ferita che ha richiesto alcuni punti di sutura. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Siamo entrati nella chat creata dal 13enne prima di accoltellare la prof: Ti seguiremo in diretta
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