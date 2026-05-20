Docente colpito alla testa con spranga | Non sporgerò denuncia ma preoccupato perché gli studenti non hanno capito la gravità dell’accaduto

Un docente è stato colpito alla testa con una spranga durante una discussione in un istituto scolastico di Legnano. La lite sarebbe iniziata nei corridoi per motivi considerati superficiali e sarebbe rapidamente degenerata, richiedendo l’intervento di alcuni insegnanti. Il docente ha dichiarato di non voler presentare denuncia, ma si è detto preoccupato perché gli studenti coinvolti non sembrano aver compreso la gravità dell’accaduto. La situazione è stata segnalata alle autorità scolastiche.

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