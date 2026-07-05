Lite tra due manager della tv ai palinsesti Rai | Portate fuori dalla platea sono arrivate alle mani

Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026, due manager della tv si sono scontrati durante un live. La discussione è degenerata in una colluttazione, con uno dei due che ha richiesto di far uscire l’altro dalla platea. La scena si è verificata mentre si esibiva Gianna Nannini, chiudendo la giornata dedicata alla presentazione. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o interventi immediati delle forze dell’ordine.

Accesa lite tra due manager della tv durante il live di Gianna Nannini, che ha chiuso la giornata dedicata alla presentazione dei palinsesti Rai 202627. Sedute in platea, le due donne avrebbero iniziato a urlarsi contro, per poi essere portate fuori e "arrivare alle mani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rissa tra due manager tv dopo la presentazione dei palinsesti Rai . x.com

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