Sabato 4 luglio, alle 7 del mattino, un uomo in stato di agitazione ha aggredito alcuni operatori Ama al Lungotevere Maresciallo Diaz a Roma. Successivamente, ha minacciato i carabinieri intervenuti sul posto. L’uomo, noto come “il Brasiliano”, è stato denunciato. In un video, ha dichiarato di cercare di cambiare, aggiungendo di non essere Padre Pio.

Massimiliano Minnocci, noto come “il Brasiliano”, sabato 4 luglio intorno alle 7, “in stato di agitazione”, avrebbe aggredito alcuni operatori Ama fermi al Lungotevere Maresciallo Diaz, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e l’influencer si sarebbe scagliato anche contro le forze dell’ordine, minacciandoli. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Senza entrare nel merito, Minnocci ha poi rilasciato un video sui social dove si è rivolto ai suoi follower: “ Ricordatevi che sono un uomo come tutti voi, con le sue debolezze, con i suoi pregi e difetti. Sono un uomo che sta cercando di cambiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Brasiliano” Massimiliano Minnocci denunciato: ha aggredito alcuni operatori Ama e minacciato i carabinieri. L’influencer spiega: “Cerco di cambiare, non sono Padre Pio”

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Denunciato il Brasiliano: ha aggredito due operatori Ama e poi si è scagliato contro i carabinieri

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