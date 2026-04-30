Un dirigente statunitense ha annunciato la possibilità di ritirare alcuni soldati dalla presenza in Italia, in risposta a quello che ha definito un mancato supporto durante un intervento militare in Medio Oriente. La decisione riguarda anche le forze schierate in Spagna, dove sono state avanzate critiche riguardo alla collaborazione militare. La comunicazione è arrivata tramite dichiarazioni pubbliche, senza conferme ufficiali sulle tempistiche o sui numeri coinvolti.

Trump lo ha detto durante un discorso alla Casa Bianca, rispondendo alla domanda di una giornalista che gli aveva chiesto se stesse valutando di ritirare soldati anche dall’Italia e dalla Spagna: «Probabilmente. Perché non dovrei? L’Italia non è stata d’aiuto, la Spagna è stata orribile», ha risposto Trump. Trump ha accusato entrambi i paesi di non avere aderito alla sua precedente proposta di una missione navale congiunta nello stretto di Hormuz, che peraltro gli Stati Uniti hanno riproposto giovedì. Ha sostenuto anche che non aveva bisogno del loro aiuto e che sbloccare lo stretto serva più a loro che agli Stati Uniti. Come molte...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump ha minacciato di ritirare alcuni soldati statunitensi dall’Italia

Trump: Un insulto alla memoria di tutti i caduti in Afghanistan - Aggiornamenti da USA e Ucraina

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