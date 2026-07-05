Un uomo di origini brasiliane ha aggredito alcuni operatori dell’Ama sul Lungotevere Maresciallo Diaz, davanti al Bar River. Durante la colluttazione, ha anche minacciato i carabinieri intervenuti sul posto, definendo l’accaduto “inaccettabile”. L’uomo è stato successivamente denunciato dalle forze dell’ordine. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze dell’episodio.

Massimiliano Minnocci, noto come “il Brasiliano”, è stato denunciato. L’uomo avrebbe aggredito degli operatori dell’Ama in zona Lungotevere Maresciallo Diaz, di fronte al Bar River. L’influencer, secondo le testimonianze, era in stato di agitazione e ha inseguito due netturbini che stavano iniziando il turno di lavoro. Giunti i carabinieri, ha inveito contro di loro. Dopo la minaccia di ucciderli, le forze dell’ordine lo hanno fermato. Ama esprime solidarietà ai propri operatori. Il Brasiliano aggredisce dei lavoratori Ama Intorno alle 7 del mattino di sabato 4 luglio, Massimiliano Minnocci, noto come “il Brasiliano”, è stato fermato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il Brasiliano aggredisce operatori Ama sul Lungotevere, ha minacciato anche i carabinieri: "Inaccettabile"

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