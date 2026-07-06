La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La doppietta di Haaland ha permesso alla squadra di qualificarsi ai quarti di finale, eliminando la selezione brasiliana. La vittoria ha segnato l'uscita del Brasile dal torneo.

La Norvegia batte il Brasile per 2-1 negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La doppietta di Haaland vale la qualificazione ai quarti di finale e determina l'eliminazione della selecao del ct Ancelotti. Il verdetto arriva al termine di un match caratterizzato dal rigore che i verdeoro sbagliano al 14'. Il fallo di Ajer su Cunha viene ignorato dall'arbitro ma viene rilevato dal Var, che richiama il direttore di gara. Sul dischetto va Bruno Guimaraes che calcia alla propria destra, Nyland intuisce e devia. Il Brasile accelera in avvio di ripresa, al 59' il nuovo entrato Endrick ha a disposizione una chance colossale: l'attaccante, lanciato da Vinicius, si presenta davanti a Nyland e spedisce sul fondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Liberoquotidiano.it - Il Brasile è fuori dai Mondiali: Haaland e la Norvegia spianano Ancelotti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Brasile fuori dai Mondiali!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Haaland inarrestabile, doppietta e Norvegia ai quarti: Brasile ko, Ancelotti è fuori dai Mondiali

La Norvegia estromette il Brasile di Ancelotti dai Mondiali! Doppietta di un implacabile HaalandLa Norvegia ha eliminato il Brasile dai Mondiali di calcio grazie a una doppietta di Haaland.

Temi più discussi: A casa il Brasile 'europeo' di Ancelotti: manca la qualità, un movimento sempre più ricco che soffoca il talento; Haaland cancella il Brasile: Norvegia ai quarti, Ancelotti fuori dal Mondiale; Il fallimento del Brasile in 5 punti: senza centravanti, senza esterni e imbottito dì vecchietti; Haaland inarrestabile, doppietta e Norvegia ai quarti: Brasile ko, Ancelotti è fuori dai Mondiali.

Fuori la Selecao, torneo finito per la Nazionale verdeoro di Carlo Ancelotti. Adesso per Bellingham e Kane c'è la sfida con la Norvegia di Haaland. #BrasileNorvegia #MessicoInghilterra x.com

Mondiali 2026, i risultati degli ottavi di finale e il tabellone aggiornato dei quarti: l’Inghilterra espugna l’Azteca, il Brasile è fuoriI risultati aggiornati dei match degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 con il tabellone dei quarti aggiornato. Non mancano i big match ... calciomercato.it

Neymar devastato, addio al Brasile in lacrime. E Ancelotti rilanciaIl cammino del Brasile ai Mondiali si interrompe agli ottavi di finale dopo la sconfitta contro la Norvegia, un risultato che lascia grande delusione nell'ambiente verdeoro. Le aspettative della vigil ... tuttosport.com

Quanto costa usare il cartao Nubank fuori dal Brasile? reddit