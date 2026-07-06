Un’esplosione controllata ha causato il crollo del viadotto San Lorenzo, avvenuto il 6 luglio 2026. Sono stati utilizzati 89 chili di esplosivo, e la demolizione si è conclusa in pochi secondi, con un boato e una colonna di polvere. L’intervento faceva parte dei lavori di ampliamento a quattro corsie della strada statale 223 tra Paganico e Siena.

Grosseto, 6 luglio 2026 – Il classico conto alla rovescia, poi la detonazione e il viadotto che si sbriciola in pochi secondi. E’ stata spettacolare la demolizione del viadotto San Lorenzo, nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 di Paganico (E78 Grosseto-Siena). L’intervento. https:www.lanazione.itvideosiena-grosseto-la-spettacolare-demolizione-del-viadotto-u8puxm2k Anas ha eseguito le operazioni di demolizione sulla vecchia carreggiata in fase di ammodernamento. La demolizione è stata eseguita con l’uso di esplosivo sotto la direzione di Anas, a cura dell’impresa appaltatrice Ati Itinera Monaco e dell’impresa specializzata Nitrex. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il boato e la nuvola di polvere, il viadotto San Lorenzo crolla. 89 chili di esplosivo per la demolizione controllata

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