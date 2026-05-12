Un drone con 100 chili di esplosivo La scoperta agghiacciante

Un drone carico di circa 100 chili di esplosivo è stato recentemente recuperato in mare, suscitando immediatamente preoccupazioni legate alla sicurezza. La scoperta ha portato all’attivazione di procedure di emergenza e ha coinvolto le autorità di diversi paesi in un'indagine ancora in corso. La provenienza e la destinazione del dispositivo rimangono ignote, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

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Un ritrovamento in mare che ha immediatamente acceso l’allarme sicurezza e aperto un caso internazionale ancora tutto da chiarire. Al largo della costa occidentale della Grecia, nei pressi di Lefkada, un drone militare con a bordo un ingente quantitativo di esplosivo è stato individuato, recuperato e successivamente fatto detonare in condizioni controllate dalle autorità. L’episodio ha portato all’apertura di un’inchiesta che coinvolge anche ambienti militari, mentre emergono ipotesi sull’origine del velivolo, ancora al centro di verifiche tecniche e investigative. Leggi anche: Drone ucraino colpisce un’industria russa a Lyudinovo: esplode il rogo Il ritrovamento del drone esplosivo a Lefkada.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Un drone con 100 chili di esplosivo”. La scoperta, agghiacciante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Drone di Kiev con 100 chili di esplosivo ritrovato in isola in Grecia(Adnkronos) – Un drone con 100 chili di esplosivo è stato ritrovato e fatto esplodere al largo della costa occidentale della Grecia, vicino a Lefkada. Missile iraniano con 100 chili di esplosivo colpisce diversi edifici a Tel Aviv: l’esplosione squarcia le facciateUn missile iraniano che, secondo la polizia, trasportava una testata con circa 100 chili di esplosivo è caduto tra due edifici a Tel Aviv,... Argomenti più discussi: Quel far-west dei droni nei campi: Le regole ci sono e vanno seguite. No all’improvvisazione; Drone da 10.000€ per consegnare 2 kg di droga in carcere: due arresti a Lecce; Drone con un kg di hashish abbattuto nel carcere di Napoli Poggioreale; Drone con un kg di hashish abbattuto nel carcere di Napoli Poggioreale Archivi. qual è l'album più avanguardista realizzato da un grande musicista mainstream? reddit Un drone con 100 chili di esplosivo. La scoperta, agghiaccianteUn ritrovamento in mare che ha immediatamente acceso l’allarme sicurezza e aperto un caso internazionale ancora tutto da chiarire. Al largo della costa ... thesocialpost.it