Durante la partita degli ottavi di finale dei Mondiali 2026, il Brasile è stato sconfitto per 2-1 dalla Norvegia. La gara si è conclusa con un episodio di nervosismo, quando un giocatore brasiliano ha rivolto un insulto a un avversario, urlando “idiota!”. Al termine dell’incontro, Neymar ha annunciato il suo addio alla nazionale, senza ulteriori dettagli pubblici.

La sconfitta per 2-1 del Brasile contro la Norvegia, negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, ha determinato l’uscita della Seleção dal torneo. La gara, giocata in un contesto di alta tensione, ha avuto anche un valore simbolico per Neymar, che al termine dell’incontro ha annunciato l’addio alla nazionale brasiliana. Il risultato ha interrotto il percorso del Brasile verso il titolo mondiale e ha fatto da sfondo a una partita segnata da momenti di nervosismo, scambi verbali in campo e forti reazioni emotive nel post-gara. L’annuncio di Neymar: ritiro dalla nazionale brasiliana. A fine partita, Neymar ha confermato ufficialmente la decisione di lasciare la nazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Idiota!”. Brasile-Norvegia, lite furiosa in campo: il campione perde la testa

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