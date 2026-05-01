GF Vip Marco offende Francesca Lite furiosa e insulti shock VIDEO | Devi stare zitta cog*iona Ma guarda questa testa di… Sui social si chiede la squalifica

Nella casa del Grande Fratello Vip, si è verificata una lite tra due concorrenti, durante la quale uno ha rivolto insulti all’altro, tra cui espressioni volgari e offensive. Il video della discussione circola sui social, dove molti chiedono che venga presa una decisione di squalifica. La situazione si è sviluppata a meno di tre settimane dalla finale del reality, mantenendo un’atmosfera tesa tra i partecipanti.

Mancano meno di tre settimane alla finale del Grande Fratello Vip e nella casa il clima resta incandescente. L’ultimo scontro, andato in scena nei giorni scorsi, ha visto protagonisti Marco Berry e Francesca Manzini. Tutto è iniziato mercoledì, quando la ragazza romana ha confidato al coinquilino di non avere un rapporto particolarmente stretto con la sorella Lilli. Una rivelazione personale che avrebbe innescato la reazione di Berry, il quale avrebbe espresso perplessità e giudizi sul racconto dell’imitatrice, dando il via a un acceso confronto: “Lei ha quattordici anni di più“. L’uomo ha commentato: “Tua sorella avrà patito la tua nascita, aveva quattordici anni, ed è l’età peggiore per una ragazza.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Lite al GF Vip, Marco Berry urla e insulta Francesca: “Zitta, testa di ca***”, intervengono gli autoriUna violenta reazione di Marco Berry nei confronti di Francesca Manzini ha spinto gli autori del Grande Fratello Vip a intervenire, richiamandolo in...

“Squalifica immediata”. Gf Vip, lite furiosa nella notte: autori costretti a intervenire (Video)Il clima all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026 si è fatto improvvisamente incandescente a causa di uno scontro verbale di inaudita...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Grande Fratello VIP 2026 Adriana commenta la reazione di Francesca; Alessandra Mussolini contro tutti: perché è attacca da Raimondo, Francesca, Marco, Adriana| Scontri al GF Vip; Paola Caruso choc contro Antonella Elia: Puzzi di fogna, ti distruggo| Ritorno agghiacciante al; Marco Berry contro Francesca: furiosa lite, lui la offende e il Gf lo richiama.

Alessandra Mussolini contro tutti: perché è attacca da Raimondo, Francesca, Marco, Adriana| Scontri al GF VipAlessandra Mussolini contro tutti: perché è attacca da Raimondo, Francesca, Marco, Adriana: scontri durissimi al Grande Fratello Vip 2026 ... ilsussidiario.net

Finocchio e Travone: i commenti omotransfobici di Alessandra Mussolini e Marco Berry al GF VipGli scivoloni linguistici di Alessandra Mussolini e Marco Berry al GF Vip: con travone e finocchi torna centrale il tema delle parole omotransfobiche ... fanpage.it

Una violenta reazione di Marco Berry nei confronti di Francesca Manzini ha spinto gli autori del Grande Fratello Vip a intervenire, richiamandolo in confessionale. L’illusionista, dopo un confronto con la coinquilina, ha alzato i toni fino a mettersi a urlarle contro - facebook.com facebook

Il caso Minetti. Al 'Gin tonic' delle feste vip, la Dolce vita di Punta del Este. Nella villa di Cipriani e Minetti ospitati anche alcuni bimbi in carico all'Inau - REPORTAGE #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com