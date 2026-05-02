Antonella Elia perde il controllo al Grande Fratello Vip | lite furiosa con Alessandra Mussolini

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha avuto una discussione con Alessandra Mussolini che si è trasformata in una lite furiosa. La conduzione ha mostrato scene di urla, con Antonella che ha lanciato stracci in aria e rivolto insulti alla sua interlocutrice. La scena è stata trasmessa in diretta davanti alle telecamere, suscitando attenzione tra il pubblico.

Antonella Elia perde il controllo in diretta al Grande Fratello Vip durante una lite con Alessandra Mussolini: urla, stracci lanciati in aria e insulti davanti alle telecamere.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Alessandra Mussolini… Voi siete delle…”. Furia Antonella Elia al Grande Fratello VipTensione alle stelle nella casa del Grande Fratello Vip, dove nelle ultime ore si è consumato uno dei momenti più accesi di questa edizione. Al Grande Fratello Vip è nata l’alleanza delle bionde: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella EliaAl Grande Fratello VIP nasce un'alleanza inattesa: Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini si uniscono contro Marco Berry e Renato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lite furiosa al GF Vip: Mussolini scoppia in lacrime e pensa al ritiro; Il motivo dell’astio tra Marini ed Elia al GF Vip: Valeria ha denunciato Antonella a gennaio 2026; Grande Fratello Vip, Antonella Elia lancia un cocco contro Paola Caruso: insulti e caos nella Casa dopo la finale; Alessandra Mussolini vuole abbandonare il GF Vip: tra sfoghi e lacrime dopo la lite con Antonella Elia. Alessandra Mussolini vuole abbandonare il GF Vip: tra sfoghi e lacrime dopo la lite con Antonella EliaAlessandra Mussolini crolla al GF Vip dopo la lite con Antonella Elia: lacrime, sfogo e minaccia di abbandono. rumors.it Non mollo: Alessandra Mussolini sfida Antonella Elia al GF VipAntonella Elia non perde tempo e commenta subito il dietrofront con ironia pungente. La sua reazione è una vera e propria provocazione, convinta fin dall’inizio che l’abbandono non sarebbe mai arrivat ... quilink.it Antonella Elia è la prima finalista del GFVIP Ma il suo carattere divide… A voi piace - facebook.com facebook