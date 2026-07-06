A Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni la Lega è stata commissariata nelle sezioni locali. A Cinisello, il sindaco, appartenente alla stessa forza politica e vicino al leader nazionale, è coinvolto nella decisione. La misura riguarda le aree di queste due città, senza coinvolgimento di altri enti o figure pubbliche. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente le strutture territoriali del partito.

Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. In queste sezioni territoriali, la Lega viene commissariata. Il caso più esplosivo è accaduto a Cinisello, dove il sindaco Giacomo Ghilardi è un leghista della prima ora e molto legato a Matteo Salvini. La notizia è emersa in sordina da un comunicato stampa sul pacchetto sicurezza estivo, firmato da Federico Calvo. "Come nuovo commissario della sezione Lega di Cinisello Balsamo, desidero rivolgere un ringraziamento al sindaco e a tutta la maggioranza per l’impegno costante sul territorio e per la capacità di dare risposte chiare ai cittadini". Il partito è stato quindi commissariato e la segretaria Alessandra Riccardi, già esponente del Movimento 5Stelle locale, non è più in carica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I tormenti del Carroccio. A Sesto e a Cinisello arrivano i commissari

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