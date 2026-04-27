Gino Strada onora il territorio | nuova via tra Cinisello e Sesto

Tra Cinisello e Sesto San Giovanni è stata inaugurata una nuova strada intitolata a Gino Strada. L'amministrazione comunale ha avviato un progetto di memoria storica che coinvolge entrambi i comuni dell'area, con l'obiettivo di ricordare la figura del medico e fondatore di Emergency. La via collega le due città, segnando un gesto simbolico per onorare il suo lavoro e il suo impegno umanitario.

? Cosa sapere Nuova via dedicata a Gino Strada tra Cinisello e Sesto San Giovanni.. L'amministrazione avvia un piano di memoria storica tra i comuni dell'area.. La targa dedicata al medico Gino Strada è stata svelata ieri pomeriggio su un collegamento stradale tra il territorio di Cinisello e la zona di via Giacomo Leopardi a Sesto. L’intervento toponomastico celebra il fondatore di Emergency, figura internazionale che ha dedicato l’esistenza alla cura dei feriti nei conflitti, definendolo come un chirurgo impegnato per la pace. La scelta dell’ubicazione, una strada parallela a viale Fulvio Testi, risponde a una volontà espressa già da diversi anni dall’associazione Emergency.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gino Strada onora il territorio: nuova via tra Cinisello e Sesto Notizie correlate Monza, cavalli in fuga sulla Valassina, maxi-incidente tra Cinisello e Sesto: 3 feritiDue animali sulla carreggiata della Statale 36 hanno provocato uno schianto che ha coinvolto tre auto. Leggi anche: “Progetto Spugna” anti-piena in tour a Cinisello e Sesto Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Emanuele Grimaldi insignito di un prestigioso riconoscimento per l’impegno filantropico; Massafra ha celebrato la ricorrenza del 25 Aprile 2026. È stato un chirurgo e un uomo di pace. Via intitolata a Gino Strada, scoperta la targaLa strada di collegamento tra la parallela di viale Fulvio Testi, sul territorio cinisellese, e via Giacomo Leopardi, ... ilgiorno.it Calabria. Chi sarà il Commissario non si sa. Ma intanto Gino Strada annuncia un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per rispondere all’emergenza ...L’annuncio del fondatore di Emergency nella tarda serata di ieri attraverso i social. Nessun dettaglio, Strada spiega solo che da stamani inizieremo a lavorare a un progetto da far partire al più ... quotidianosanita.it Gino Strada è stato un grande Uomo, che oggi ci manca profondamente. Sono molto onorato di consegnare alla moglie Simonetta questo premio speciale alla sua memoria. Proporrò in Giunta di dedicare a lui il nuovo parco sul Marzenego, come segno tangi x.com BUON 25 APRILE con le parole di Gino Strada.. "Buon 25 aprile a tutti. Festeggiamo la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Ma il mondo si ritrova ancora carico di violenza. Continuo a sognare il giorno della liberazione più bella, continuo a sperare che gli - facebook.com facebook