A Monza, sulla strada statale 36, due cavalli sono scappati e hanno attraversato la carreggiata, causando un incidente tra Cinisello e Sesto. L’impatto ha coinvolto tre vetture e ha provocato tre feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, mentre i cavalli sono stati recuperati. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Due animali sulla carreggiata della Statale 36 hanno provocato uno schianto che ha coinvolto tre auto. Un cavallo è morto sul colpo, l’altro è stato recuperato a chilometri di distanza Paura sulla Strada Statale 36 nella serata di ieri Intorno alle 19.30, dove nel tratto della Valassina compreso tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, poco dopo la galleria di Monza, 2 cavalli sono improvvisamente comparsi sulla carreggiata, causando un violento incidente che ha coinvolto 3 automobili. Il bilancio è di tre persone ferite, tutte trasportate in ospedale in codice giallo. Secondo le prime ricostruzioni, gli animali sarebbero fuggiti da un maneggio della zona, raggiungendo la trafficata arteria stradale in un orario di punta, con intenso flusso veicolare in direzione Milano.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Monza, cavalli in fuga sulla Valassina, maxi-incidente tra Cinisello e Sesto: 3 feriti

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