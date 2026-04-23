Dopo la vittoria che ha portato l’Inter in finale di Coppa Italia contro il Como, l’attenzione si sposta sul mercato dei nerazzurri. Il centrocampista dell’Inter, protagonista della partita, ha un nome che si fa strada tra le voci di calciomercato. La sfida contro il Como si è conclusa con una rimonta determinante e ora si attende il prossimo passo della squadra nel torneo e nelle trattative di gennaio.

Muharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Como, nasce RHUDE 4 FANS: il club lancia il tifoso del futuro! La bellissima iniziativa dei lariani Olivera si racconta: «Qui al Napoli da 4 anni, vissuti momenti bellissimi. Quando è arrivato Conte.» Infortunio Yamal, pesante stop per il Barcellona! Lesione al bicipite femorale: e adesso arriva il Mondiale. Premier League, che sfida per il titolo! Tutto in equilibrio tra Manchester City e Arsenal: i pronostici e le previsioni dell’algoritmo Motta meglio di Toldo! Il clamoroso record in Atalanta Lazio e i precedenti in Europa: ce n’è uno recentissimo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chi sale e chi scende: dopo la finale di Coppa Italia, il centrocampista dell’Inter ha un nome ben preciso

L'intervista di Pierre Kalulu dopo le scuse di Alessandro Bastoni sull'episodio di Inter-Juventus

Notizie correlate

Dubai solida, la Virtus ha finito la benzina: il ranking di Eurolega, chi sale e chi scendeCi sono otto squadre divise da due vittorie, poi altre tre che battagliano per restare agganciate al treno giusto.

Leggi anche: Sondaggio Mentana, dopo 7 giorni di fuoco... Ecco chi sale e chi scende

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Serie C, i possibili verdetti a 90' dalla fine; Coppa Italia, finale da oltre 7 milioni: quanto guadagnano le squadre tra premi e diritti TV; Pronostico Inter-Como quote semifinale ritorno Coppa Italia; Coppa Italia, uno straordinario Motta manda la Lazio in finale: Atalanta battuta ai rigori.

Inter-Como 3-2, due gol di Calhanoglu e Sucic: Chivu è in finale di Coppa ItaliaA cinque giornate dal termine della stagione, è tempo di bilanci per le squadre che hanno cambiato allenatore in corsa. Analizzando le classifiche avulse dal momento dei subentri, emergono dati clamor ... sport.sky.it

Como, Fabregas dopo il ko con l'Inter: Siamo chi siamo. Coppa Italia e campionato: i numeri parlano da soliIl ko incassato dal Como per mano dell'Inter non fa abbassare la testa a Cesc Fabregas che, anzi, dopo il 4-3 del Sinigaglia rivendica il miglioramento fatto in questa stagione dalla sua squadra: Noi ... msn.com

In occasione della finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l’Inter i tifosi della Lazio hanno emesso un comunicato con cui confermano la loro presenza malgrado la protesta contro Lotito continui - facebook.com facebook

Il senso della Lazio per la Coppa Italia. Ultimo capitolo: Edoardo Motta. Di @enver x.com