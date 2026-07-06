Lamin Saidilly è scomparso da una settimana a Milano, dove è stato visto per l'ultima volta. La polizia ha avviato le ricerche senza risultati finora. La città, ricca di telecamere di sorveglianza, ha registrato le immagini di diverse zone senza individuare il suo spostamento. Non ci sono stati segnali di attività finanziaria o telefonica riconducibile a lui durante questo periodo. Le autorità continuano le indagini, senza aver trovato elementi utili finora.

Milano è una città piena di occhi. Telecamere a ogni angolo, nelle stazioni, sui tram, fuori dai bar, nei cortili, sui mezzi pubblici. Oltre ventimila solo nel Comune, più quelle private. Aggiungi cellulari, Instagram, gruppi WhatsApp. In teoria niente dovrebbe passare inosservato. In pratica succede ancora. Ogni tanto qualcuno emerge dal nulla. Arriva da fuori o vive qui per anni senza lasciare traccia. Si muove tra le fessure del sistema. Lamin Saidilly, 22 anni, è arrivato martedì 23 giugno da Conegliano. Dieci giorni da fantasma: due notti in un hotel di via Rubens, proprio in zona San Siro e vicino al bar «La Giada», poi via Fornari in zona Gambara e infine in viale Jenner. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I sette giorni da "fantasma" di Lamin Saidilly nella città delle mille telecamere

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