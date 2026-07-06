I rischi per le pensioni non si riducono al calo demografico | si pensi all’erosione della base imponibile

I sistemi pensionistici nei paesi industrializzati affrontano problemi oltre al calo demografico, come l’erosione della base imponibile. Questi sistemi, che assicurano un reddito a milioni di cittadini, sono in condizioni di difficoltà. La diminuzione delle contribuzioni e l’invecchiamento della popolazione contribuiscono a mettere sotto pressione le risorse disponibili. La sostenibilità a lungo termine dei fondi pensionistici è quindi messa in discussione, con effetti potenziali sulla copertura futura.

I sistemi pensionistici che garantiscono a milioni di persone un reddito futuro si trovano oggi, in tutti i paesi industrializzati, in una condizione di seria difficoltà. Per esempio, si stima che il sistema previdenziale Usa possa garantire l’attuale livello delle pensioni fino al 2033, poi scatteranno dei drastici tagli alle rendite fino al 20%. Anche il sistema italiano è fortemente in affanno, con il pareggio dei conti dell’Inps garantito non dai contributi versati, ma anche dal gettito Irpef sulle pensioni, che però dovrebbe essere destinato a coprire le spese generali e non le stesse pensioni. I pericoli per i sistemi pensionistici vengono da molte parti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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via i ricchi dall'italia!!! teniamo solo operai braccianti impiegatucci. Loro si che pagano le tasse su salari ridicoli. Il metodo migliore per non poter piu pagare pensioni. Ringrazi il Sig. Nessuno Landini, colui che massacra i salari dei lavoratori non firmando i cont x.com

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