San Ciriaco si parte! Calo demografico e caso plasma a Torrette | le notizie della giornata in un minuto

Ancona si avvicina alla tradizionale Fiera di San Ciriaco, mentre nelle Marche l’Istat segnala un calo demografico che interessa l’intera regione. Nelle notizie della giornata si parla anche del caso plasma all’ospedale di Torrette, con l’attenzione rivolta alle questioni sanitarie e alle criticità emerse. La città si prepara quindi agli eventi e alle sfide che la attendono nei prossimi giorni.

ANCONA - La città si prepara alla Fiera di San Ciriaco mentre nelle Marche emergono i numeri preoccupanti dell’Istat sul calo demografico e resta alta l’attenzione sul caso plasma all’ospedale di Torrette. Le notizie principali della giornata.L’ultimo saluto a Bartolini, surfisti in mare a.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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