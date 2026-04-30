Marche sempre più anziane e culle vuote | Ancona tiene ma il calo demografico non si ferma

Da anconatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Marche continuano a perdere residenti, con un aumento della popolazione anziana e un calo delle nascite. I dati dell'Istat per il 2024 mostrano che la popolazione diminuisce nel complesso, anche se Ancona riesce a mantenere una certa stabilità. La regione registra un progressivo invecchiamento della popolazione e un numero di nascite ai livelli più bassi mai raggiunti. La tendenza riguarda l’intera area e si mantiene costante da diversi anni.

ANCONA – La fotografia scattata dall'Istat sul 2024 conferma un trend ormai consolidato per le Marche: la popolazione diminuisce, invecchia e le nascite toccano un nuovo record negativo. Al 31 dicembre 2024, i residenti nella regione sono 1.480.545, con una flessione di 2.201 unità rispetto.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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