I migliori look di Wimbledon dell' ultimo decennio

Durante l'ultimo decennio, i look indossati nelle tribune di Wimbledon hanno attirato molta attenzione, spesso più del torneo stesso. Ogni anno, i visitatori scelgono abbigliamenti che si distinguono per stile e originalità, diventando oggetto di discussione tra media e appassionati. Questi outfit vengono condivisi sui social e spesso finiscono in classifiche dedicate ai migliori look dell’evento. La moda nelle tribune si conferma un elemento di interesse parallelo alla competizione sportiva.

La maggior parte delle persone segue Wimbledon per il tennis. E ci mancherebbe. Ma ogni anno, (quasi) tanta attenzione quanto quella riservata al Centre Court finisce per concentrarsi sulle tribune. Il motivo è semplice: Wimbledon è diventato uno dei più importanti appuntamenti del calendario della moda maschile, con alcune delle celebrità più famose del mondo che considerano SW19 la scusa perfetta per sfoggiare i loro migliori look sartoriali estivi. Come ha scritto Murray Clark di GQ: «Wimbledon è il Met Gala per chi ama i vestiti belli, ma normali». Ecco quindi una selezione di alcuni dei nostri outfit preferiti visti al più grande torneo di tennis del mondo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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