Le scorte mondiali di petrolio stanno scivolando verso i livelli più bassi dell’ultimo decennio
Le scorte mondiali di petrolio sono scese sotto i livelli più bassi degli ultimi dieci anni, secondo i dati recenti. Questa diminuzione rischia di portare a un aumento dei prezzi energetici e potrebbe influenzare l’economia a livello globale. I numeri indicano una contrazione significativa delle riserve, che si avvicinano ai minimi storici per un lungo periodo. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori del settore e le autorità di regolamentazione.
Petrolio, scorte globali scendono sotto la soglia critica: sono ai minimi da dieci anni. Le scorte mondiali di petrolio stanno scivolando verso i livelli più bassi dell’ultimo decennio, alimentando il timore di una nuova impennata dei prezzi energetici e di effetti pesanti sull’economia globale. Ma il vero allarme, secondo gli analisti, non riguarda più soltanto il costo del greggio: il rischio crescente è quello di una scarsità fisica di forniture in alcune aree del pianeta, con conseguenze dirette su industria, consumi e crescita. Riporta TGCom24 che a mantenere alta la tensione è soprattutto il blocco dello stretto di Hormuz, dove il traffico delle petroliere continua a procedere a rilento. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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