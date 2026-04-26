Negli ultimi dieci anni, i redditi medi della popolazione locale sono aumentati in modo evidente, secondo le dichiarazioni di alcuni rappresentanti istituzionali. Entrambi hanno sottolineato come questa tendenza indichi una crescita significativa sia a livello cittadino sia provinciale. La variazione si riflette in dati ufficiali e riguarda diversi settori economici, evidenziando un miglioramento generale delle condizioni economiche della comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Nell’ultimo decennio il reddito medio dei beneventani è cresciuto notevolmente. Lo certifica un’autorevole statistica pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore, ricavata da una fonte documentata come le dichiarazioni ai fini del pagamento Irpef. Benevento e provincia fanno un balzo notevole: nel decennio 2015-2024, redditi in aumento quasi del 30 per cento in valore nominale e dell’8 per cento al netto dell’inflazione. Siamo ai primi posti al livello nazionale. Meglio di tutti in Campania”, lo spiegano il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi in una nota a margine della pubblicazione su Il Sole 24 Ore.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ultimo decennio con redditi in aumento, Mastella e Lombardi: “Dato importante, città e provincia in netta crescita”

Notizie correlate

Aumento reale dei redditi nel 2025: lo stipendio medio supera l’inflazione grazie a una crescita del 3,1%Nel 2025, i redditi medi dei lavoratori italiani hanno registrato un aumento reale rispetto all’inflazione, segnando un segnale di ripresa dopo anni...

Affitti in aumento nelle grandi città: quanto pesa davvero il costo della casa sui redditiLa forbice tra canoni di locazione e redditi sta ridisegnando consumi, mobilità sociale e capacità delle metropoli di attrarre talenti.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Con Trump sta diventando più facile evadere le tasse - Alessio Marchionna; Quali spese sono presenti nel 730 precompilato 2026? Redditi 730; Stipendi, da inizio secolo in Friuli sono quasi fermi. E alcuni beni sono aumentati anche del 200 per cento; Lo shock energetico mette sotto pressione il mercato del vino in Europa.

Redditi reali pro capite in Europa: dove sono cresciuti di più dopo la pandemiaEuronews Business analizza come siano cambiati i redditi reali delle famiglie pro capite dopo il COVID-19 e nell’ultimo decennio. Nell'UE il reddito reale delle famiglie pro capite è aumentato di ... it.euronews.com

Scarpetta (Ocse): «Sussidi diretti solo alle imprese più esposte e ai redditi bassi. Il salario minimo? Può aiutare»L’Ocse taglia le stime di crescita dell’Italia allo 0,4% e avverte: pesano energia e bassa produttività. Scarpetta invita a riforme su lavoro e imprese ... corriere.it

Redditi: nel corso dell’ultimo decennio l’Umbria è stata tra le regioni in cui il reddito medio dichiarato è cresciuto di più in termini reali, cioè al netto dell’inflazione, anche se con velocità diverse tra le due province. Articolo completo su Umbria24.it, link nel prim - facebook.com facebook