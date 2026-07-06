i luoghi che il papa ha visitato a lampedusa hanno tutti una storia

Il Papa ha visitato diversi luoghi a Lampedusa, tutti collegati alle migrazioni e alle morti nel Mediterraneo, considerando la posizione dell’isola. Tra i siti visitati ci sono punti storicamente legati ai flussi migratori e alle tragedie del mare. Durante il viaggio, sono stati menzionati anche episodi legati a pirati e, in modo meno diretto, a figure di calciatori. La visita si è concentrata su luoghi simbolo delle vicende che coinvolgono l’isola.

Legata soprattutto alle migrazioni e alle morti nel mar Mediterraneo, vista la posizione dell'isola, ma anche a pirati e calciatori Nel suo viaggio di sabato a Lampedusa, rilevante per diverse ragioni, papa Leone XIV ha visitato alcuni luoghi molto significativi legati alle migrazioni e alle morti nel mar Mediterraneo, nonché alla storia della piccola isola siciliana. Lampedusa dista 120 chilometri dalle coste della Tunisia e poco meno di 300 da quelle libiche: per questo ogni anno, da tempo, arrivano lì migliaia di persone migranti che attraversano il Mediterraneo su imbarcazioni usa e getta, dopo un viaggio difficile e pericoloso. Il... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Papa Leone XIV ha lasciato Lampedusa, ma il suo messaggio è destinato a restare. Una visita breve, ma intensa, vissuta nei luoghi simbolo dell'isola e del dramma delle migrazioni. Dalla preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, al ra x.com

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