Torna Ville Aperte | alla scoperta dei luoghi e delle persone che hanno fatto la storia della Brianza

Torna l'evento Ville Aperte, un'occasione per visitare i luoghi storici della Brianza e conoscere le persone che li hanno abitati nel corso degli anni. Durante la manifestazione si potranno esplorare dimore e residenze, spesso chiuse al pubblico durante l’anno, e ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto in quei luoghi. L’iniziativa permette di scoprire le storie che si celano dietro ogni edificio e le vicende che le hanno attraversate.

Scoprire e ammirare, non solo i luoghi, ma anche le persone che quei luoghi li hanno vissuti e le storie che in quei luoghi sono accadute. Questo il filo conduttore dell’edizione primaverile 2026 di Ville Aperte in Brianza, l’evento giunto alla 24esima edizione che l’anno scorso ha richiamato.🔗 Leggi su Monzatoday.it Larzac : Templiers, villages et secrets d’un patrimoine vivant | Trésors du Patrimoine Notizie correlate Donne di Bari: un viaggio alla scoperta delle storie e dei luoghi che hanno plasmato la cittàScopri Bari e le donne che hanno segnato la sua storia con il nostro tour ‘Bari al Femminile’. Tour dei Beati Paoli: l'itinerario tra i vicoli di Palermo alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato NatoliIl centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è legato alla leggenda dei Beati Paoli, la famigerata setta segreta di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torna Ville Aperte in Brianza, dal 9 maggio la 24a edizione; Ville aperte 2026 - Edizione primavera; L’edizione primaverile di Ville Aperte torna a Cinisello Balsamo; Tesori segreti e storie che restano: torna Ville Aperte, la magia delle dimore storiche invade la Brianza. La Provincia di Lecco torna protagonista a Ville Aperte in Brianza 2026La Provincia di Lecco rinnova la sua adesione alla 24^ edizione di Ville Aperte in Brianza, la manifestazione coordinata dalla ... resegoneonline.it Tesori segreti e storie che restano: torna Ville Aperte, la magia delle dimore storiche invade la BrianzaNei due fine settimana dal 9 al 17 maggio 2026, 48 luoghi culturali apriranno le proprie porte in 35 comuni delle provincie di Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco e Como. mbnews.it Torna VILLE APERTE a nord-est in Friuli Venezia Giulia per la sua XIX edizione. Venerdì 1° maggio 2026 si potranno visitare gratuitamente dimore storiche e chiese del Friuli Orientale, in un percorso che intreccia arte, memoria, spiritualità e paesaggio. - facebook.com facebook