Roma-Lazio passa da qui | 8 luoghi che hanno fatto la storia del derby

Da gazzetta.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby tra Roma e Lazio è molto più di una semplice partita di calcio. La rivalità si radica in luoghi storici della città, come campi di periferia, stazioni e quartieri che hanno visto nascere e crescere le due squadre. Questi spazi hanno scritto pagine di storia, diventando simboli di un’identità condivisa e di passioni che si tramandano nel tempo. Da decenni, le strade e i quartieri rappresentano un punto di riferimento per tifosi di entrambe le squadre, creando un patrimonio di ricordi e tradizioni.

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C’è una città in cui il calcio non finisce quando si spengono le luci dello stadio. A Roma continua nei quartieri, nei racconti della gente, nei campi dove tutto è iniziato e nelle strade che ancora oggi dividono appartenenze e ricordi. Questo video è un viaggio dentro la storia di Roma e Lazio, raccontata attraverso i luoghi che hanno costruito l’anima delle due squadre: dal quartiere di Totti a piazza della Libertà, fino ad arrivare allo stadio Olimpico. Con noi anche Marco Delvecchio e Delio Rossi, voci di una rivalità vissuta in campo e diventata parte della storia del calcio romano. Guarda il video sul canale YouTube de La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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