L'ex presidente degli Stati Uniti ha condiviso sui social una foto con una mitragliatrice in mano, accompagnata da un messaggio rivolto all'Iran. Nel testo, si legge che l'Iran non riesce a trovare un accordo sul nucleare e che sarebbe opportuno che si svegliasse presto. La pubblicazione ha generato reazioni sui social e ha attirato l'attenzione dei media internazionali.

“ L’Iran non riesce a darsi una regolata. Non sanno come firmare un accordo sul nucleare. Faranno bene a darsi una svegliata al più presto!”. È quanto scrive in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, pubblicando anche una sua immagine in occhiali da sole mentre imbraccia una mitragliatrice. Dietro di lui si vedono esplosioni. “Niente più bravo ragazzo!”, si legge nel titolo dell’immagine. Nel corso del suo incontro alla Casa Bianca con re Carlo III, Trump aveva dichiarato che gli Usa hanno “sconfitto militarmente” l’Iran. “Abbiamo sconfitto militarmente questo avversario e non gli permetteremo mai di avere un’arma nucleare”, ha spiegato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump posta una foto con la mitragliatrice: “Teheran si dia una svegliata”

Iran, Trump esulta per l’attacco contro i ponti. Teheran lancia missili a Israele

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