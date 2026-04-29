Nelle prime ore del mattino a Washington, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un nuovo messaggio sui social media, rivolgendosi all’Iran con toni critici. Nella stessa giornata, ha condiviso una foto in cui impugna una mitragliatrice, accompagnata dalla frase: “Il regime deve darsi una regolata”. Questo intervento arriva dopo settimane di tensioni tra le due parti, con il presidente statunitense che ha rivolto accuse e minacce nei confronti di Teheran.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo messaggio social del presidente americano. Donald Trump è tornato a criticare duramente l’Iran con un nuovo post pubblicato sui social nelle prime ore del mattino a Washington. Nel messaggio, l’ex presidente americano ha accusato il governo iraniano di non essere in grado di raggiungere un’intesa sul nucleare, sostenendo che il regime dovrebbe “darsi una regolata” e che non saprebbe “come firmare un accordo non nucleare”. L’immagine pubblicata insieme al post. Ad accompagnare il messaggio c’era anche un’immagine realizzata apparentemente con l’intelligenza artificiale. La foto mostra Trump armato di una mitragliatrice, davanti a uno scenario montuoso segnato da esplosioni e distruzione, in una rappresentazione dal tono fortemente aggressivo e simbolico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump minaccia l’Iran e posta una foto con la mitragliatrice: “Il regime deve darsi una regolata”

Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”

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