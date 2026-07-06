Negli ultimi anni, i gelati confezionati sembrano essere diminuiti di quantità, mentre i prezzi sono aumentati. Questa percezione si osserva in marchi noti come Magnum e Coppa del Nonno, dove le porzioni appaiono più piccole rispetto al passato. I consumatori notano una riduzione delle dimensioni senza un corrispettivo calo dei costi, creando una sensazione di scarsa convenienza. La tendenza si ripete ogni estate, con un incremento dei prezzi che accompagna le minori quantità.

Quella del gelato confezionato è diventata, estate dopo estate, una piccola sorpresa amara davanti al banco freezer: porzioni che sembrano più ridotte e prezzi sempre più alti. Non è solo un’impressione. Secondo le analisi di Altroconsumo, i gelati confezionati hanno registrato in cinque anni un aumento medio vicino al 40%, con alcuni prodotti che arrivano a rincari ben superiori. Nel dettaglio, l’incremento medio si attesta attorno al +39,6%, con una crescita che ha accelerato soprattutto tra il 2022 e il 2023: +13% nel primo anno e un ulteriore + 16% nel secondo. Numeri che superano anche l’inflazione dei beni alimentari, cresciuti nello stesso periodo ma con ritmi inferiori ( circa +8,8% nel 2022 e +9,8% nel 2023 ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I gelati si sono ridotti davvero o è solo un’impressione? Ecco cosa è successo dal Magnum alla Coppa del Nonno

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Me li immagino esattamente così

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Temi più discussi: Gelati confezionati: prezzi in aumento del 40% in cinque anni, secondo Altroconsumo; Gelati confezionati, in cinque anni prezzi aumentati del 39,6%: ecco perché; Più piccoli e più cari: negli ultimi 5 anni il prezzo dei gelati è aumentato del 40 per cento; Gelati sempre più cari: +40% in cinque anni e dimensioni più piccole.

Diecimila dipendenti nel mondo. 5,5 miliardi di fatturato. Secondo produttore di gelati sul pianeta. Il cuore industriale di tutto questo batte a Ferentino. Da lì escono Maxibon, Nuii, Coppa del Nonno. Da lì partiranno i 100 milioni di nuovi investimenti x.com

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Più piccoli e più cari: negli ultimi 5 anni il prezzo dei gelati è aumentato del 40 per centoNon solo l’incremento del costo, ma anche la shrinkflation, cioè porzioni ridotte. Per esempio la popolare Coppa del Nonno, rileva Altroconsumo, è diminuita ... repubblica.it

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