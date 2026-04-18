Perché Ninna e Matti si sono lasciati | cosa è successo davvero

Ninna e Matti hanno annunciato pubblicamente la fine della loro relazione, lasciando aperta la domanda sui motivi che hanno portato alla rottura. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La coppia, conosciuta nel mondo dello spettacolo, aveva mantenuto un certo riserbo sulla loro vita privata fino all'annuncio. La notizia ha suscitato interesse tra i media e i fan.

Ninna e Matti si sono lasciati e lo hanno ufficializzato. Ma quali sono i motivi della rottura? Scopriamoli insieme! Ninna e Matti si sono lasciati. La conferma che molti fans temevano è arrivata. Dopo mesi di dubbi e indiscrezioni, la coppia ha deciso di rompere il silenzio. Ninna e Matti hanno deciso di parlare della loro rottura. Dopo mesi di dubbi, indiscrezioni e dopo l’assenza di Matti dai social, i due hanno deciso di spiegare cosa stava accadendo, in un video pubblicato su YouTube. In un video apparentemente normale, in cui giocavano con gli amici Marco, Samantha e Pippo al gioco della bottiglia, le domande sono finite sul personale e Ninna e Matti hanno confermato la rottura, rivelando che non vivono più insieme da tre mesi.🔗 Leggi su Novella2000.it

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NINNA E MATTI SI SONO LASCIATI

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Ancora auguri di Buona Pasqua da tutta La Ninna! Perché una Pasqua sola non bastava. E soprattutto… perché c'è Milo. Guardate Milo. Ma quanto è tenero Qualcuno fermi questo riccio, perché non è giusto essere così. Al suo fianco, Elisa — che di te - facebook.com facebook