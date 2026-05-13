Filippo Graziani un viaggio in note per celebrare gli 80 anni di papà Ivan

Il teatro Corte di Coriano si appresta ad accogliere un evento speciale dedicato a un uomo che ha vissuto otto decenni. L’evento prevede un concerto con musica eseguita dal figlio, in memoria di un padre che ha lasciato un segno importante nella famiglia. La serata si svolge in un clima di festa e ricordo, coinvolgendo amici e parenti in un’atmosfera intima e significativa.

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Il teatro Corte di Coriano si prepara a diventare l’epicentro di un’emozione che attraversa le generazioni. Domani sera, alle 21, Filippo Graziani salirà sul palco con il tour Ottanta. Buon Compleanno Ivan, un omaggio potente e intimo dedicato agli ottant’anni dalla nascita del leggendario cantautore teramano. L’evento non è solo un concerto, ma l’anteprima ufficiale della rassegna estiva CortEstate 2026, segnando un legame profondo tra l’artista e il territorio. Il teatro Corte è stato scelto come residenza artistica per il riallestimento della tournée estiva, che riparte proprio da qui in concomitanza con l’uscita del nuovo album 80. Buon compleanno Ivan live in Teramo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Filippo Graziani, un viaggio in note per celebrare gli 80 anni di papà Ivan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate San Pellegrino per celebrare gli 80 anni della Vespa: Viterbo protagonista nel documentario di RaidueIl centro storico di Viterbo da cornice al racconto di un'eccellenza italiana famosa in tutto il mondo. UNICEF Italia al Link Media Festival di Trieste per celebrare gli 80 anni dell’UNICEFSabato 11 aprile, il Presidente UNICEF Italia Nicola Graziano consegnerà alla giornalista Cecilia Sala il premio “UNICEF -Link” 7 aprile 2026 – Va... Argomenti più discussi: Filippo Graziani, un viaggio in note per celebrare gli 80 anni di papà Ivan; Coriano, Filippo Graziani al Teatro CorTe inaugura CortEstate26 con OTTANTA. Buon Compleanno Ivan!; SOPRAVÈNTO 2026: Dimartino, Tarta Relena e Alberto Ferrari protagonisti a Fano.; Musica e risate al Teatro CorTe. Concerti a Bologna | Da Lunedì 11 Maggio a Domenica 17 Maggio reddit CortEstate 2026 a Coriano: Filippo Graziani in concerto per celebrare IvanIl Teatro Corte Coriano inaugura l’anteprima di CortEstate 2026 ospitando, giovedì 14 maggio alle ore 21.00, il concerto di Filippo Graziani con il ... corriereromagna.it