Concerto alla Scala per celebrare 80 anni dalla ricostruzione

Nel teatro milanese si è svolto un concerto per festeggiare gli 80 anni dalla ricostruzione dell'edificio, danneggiato dai bombardamenti nel 1943. Durante l'evento, il sindaco di Milano ha ricordato l'apertura del teatro come simbolo della fine delle macerie materiali e morali causate dalla guerra. L'occasione ha visto la partecipazione di musicisti e pubblico, che hanno condiviso un momento di commemorazione e di celebrazione.

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