Lavori sulla linea ferroviaria Genova-Pisa-Roma | modifiche alla circolazione

A partire da oggi, 4 maggio, fino al 9 luglio, sulla linea ferroviaria che collega Genova, Pisa e Roma saranno in vigore alcune modifiche alla circolazione. I lavori di manutenzione dell’infrastruttura riguarderanno una tratta tra Gavorrano e Campiglia Marittima, interessando i percorsi e gli orari dei treni. La circolazione sarà temporaneamente modificata per consentire gli interventi di manutenzione necessari.

Modifiche alla circolazione da oggi, 4 maggio, al 9 luglio sulla linea Genova-Pisa-Roma per lavori di manutenzione dell’infrastruttura tra Gavorrano e Campiglia Marittima.Durante le attività di cantiere alcuni Frecciabianca e Frecciarossa Genova-Roma, via Civitavecchia, subiranno modifiche di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Linea ferroviaria Lucca–Aulla, nuovi cantieri e modifiche alla circolazioneLUCCA – I lavori sulla linea Lucca–Aulla tornano al centro dell’attenzione con nuovi interventi infrastrutturali e possibili disagi per chi utilizza... Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla linea Roma-FirenzeArezzo, 30 marzo 2026 – Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea AV Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Treni, lavori sulla Roma-Napoli: come cambia la circolazione da maggio a luglio; Treni, due mesi di lavori sulla linea pisana; Lavori di potenziamento della linea Orte-Falconara, abbattuto il diaframma della galleria Valtreara; Investimento a Pisa, mattinata di caos sui treni: ritardi, cancellazioni e linee in tilt fino a tarda mattinata. Lavori alla ferrovia: modifiche alla circolazione dei treniModifiche alla circolazione dei treni in provincia di Grosseto a causa dei lavori sulla linea Genova-Pisa-Roma ... grossetonotizie.com Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Pisa-Grosseto: 14,7 milioni di euro per rinnovare 18 km di binarioLavori di manutenzione straordinaria sulla linea Pisa-Grosseto, rinnovo 18 km di binario tra Gavorrano e Campiglia Marittima, dal 4 maggio al 9 luglio, investimento 14,7 milioni di euro. maremmanews.it «L’uomo si è salvato, anche se le sue condizioni restano molto serie. » Un grave incidente ha scosso la stazione centrale di Pisa nella mattinata di sabato. Intorno alle 9, un uomo è stato travolto dal Frecciabianca 8605, partito da Genova e diretto a Roma. Per - facebook.com facebook