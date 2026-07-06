Stasera si svolge all’Ippodromo Snai La Maura l’unica data italiana dei System of a Down, nell’ambito dei concerti degli I-Days Milano Coca-Cola 2026. La serata segue il successo dei Foo Fighters e vede sul palco anche i Queens of the Stone Age e gli Acid Bath. L’evento è stato annunciato come sold out, con biglietti esauriti. La data si tiene lunedì 6 luglio e si svolge in un’area all’aperto.

Oggi in scena. Dopo il trionfo dei Foo Fighters, gli I-Days Milano Coca-Cola 2026 sono pronti a vivere un’altra serata da tutto esaurito. L’appuntamento è per oggi, lunedì 6 luglio, all’Ippodromo Snai La Maura con l’unica data italiana dei System of a Down, affiancati da Queens of the Stone Age e Acid Bath. La serata di ieri ha richiamato 65mila spettatori per il ritorno in Italia dei Foo Fighters, assenti dal nostro Paese da otto anni. Ad aprire il programma sono stati i britannici Fat Dog e Idles, che hanno scaldato il pubblico prima dello show della band guidata da Dave Grohl, protagonista di una lunga notte di rock tra grandi classici e cori. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - I-Days, dopo il trionfo dei Foo Fighters arriva la notte dei System of a Down

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