Top Tre i migliori dischi in uscita | il furioso ritorno dei Foo Fighters

I Foo Fighters tornano con un nuovo album, annunciato come il loro più energico e potente. La band statunitense, nota per i live intensi e le melodie rock, pubblica un disco che promette di essere tra i più ascoltati della stagione. La notizia si inserisce in un panorama musicale ricco di uscite attese, che vede anche altri artisti pronti a presentare nuovi lavori.

?Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un.🔗 Leggi su Quicomo.it

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