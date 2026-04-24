Il nuovo album dei Foo Fighters, intitolato “Your favorite toy”, è stato pubblicato di recente. L’album è distribuito da Roswell Records e RCA Records. La band, nota per aver vinto 15 premi Grammy, torna con questa nuova uscita musicale. La pubblicazione è stata annunciata e resa disponibile al pubblico in tempi recenti.

LOS ANGELES - È finalmente uscito “Your favorite toy” (Roswell RecordsRCA Records), l’atteso nuovo album della rock band vincitrice di 15 Grammy Awards Foo Fighters. Il dodicesimo album in studio album, disponibile in digitale e in CD e LP, arriva dopo le uscite, negli scorsi mesi, di vari singoli, come “Caught In The Echo”, “Of All People” (visualize video), e “Asking For A Friend”. Insieme all’album, è uscito anche il nuovo video di “Window” (LINK), sviluppato a partire da un concept originale di Dave Grohl e diretto da Jake Erland. Questa interpretazione visiva accompagna gli spettatori in un viaggio di distaccato voyeurismo: il video...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Uscito “Your favorite toy”, il nuovo album dei Foo Fighters

Foo Fighters “Your Favorite Toy” Release Party April 24 at 7PM!

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