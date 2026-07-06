I campioni dell’estate e i signori del jazz

Da ilrestodelcarlino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’ultima tappa di Radio Bruno Estate 2026, in programma questa sera in piazza Martiri a Carpi, si esibiranno artisti come Elettra Lamborghini, Arisa, Gaia, Nek, Francesco Gabbani, Benji e Fede, Paolo Belli e i Ricchi e i Poveri. La serata include anche la celebrazione dei 50 anni dell’emittente radiofonica, con una serie di esibizioni e ospiti musicali.

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Elettra Lamborghini, Arisa, Gaia, Nek, Francesco Gabbani (nella foto), Benji e Fede, Paolo Belli e i Ricchi e i Poveri sono fra gli ospiti dell’ultima tappa di Radio Bruno Estate 2026 che stasera in piazza Martiri a Carpi festeggerà anche i 50 anni dell’emittente. Sempre a Carpi, mercoledì 8 arriveranno gli Yellowjackets, storica formazione jazz fusion. Il jazz si affaccerà anche in piazza Sant’Agostino a Modena, sabato 11 con il collettivo JazzaMo di cui fanno parte anche Lorena Fontana e Sandra Cartolari, poi domenica 12 "Tra la via Emilia e il jazz", insieme al Syntax Quartet con il clarinettista Achille Succi, e al collettivo Other. Ancora in piazza Sant’Agostino, mercoledì 8 Riccardo Benini condurrà la prefinale del Premio Bertoli: fra gli ospiti della serata, Matteo Faustini e Alberto Bertoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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